إيران: تصدير النفط إما للجميع أو لا يكون لأحد

وقال المتحدث إن تصدير النفط عبر مضيق هرمز يجب أن يكون متاحاً للجميع أو لا يكون لأحد، في إشارة إلى أهمية الممر البحري الحيوي الذي يعد أحد أبرز طرق نقل الطاقة في العالم، محذراً من أن أي إجراءات تستهدف حركة صادرات النفط ستقابل برد إيراني.
وأضاف أن إيران حددت المسار الشمالي لمضيق هرمز باعتباره "مساراً آمناً" لعبور السفن، متهماً الولايات المتحدة بدفع السفن إلى استخدام مسارات أخرى، مؤكداً أن طهران لن تتراجع عن ما وصفها بـ"حقوقها المشروعة" في المضيق.
وحذر المسؤول الإيراني من أن استهداف الولايات المتحدة للبنية التحتية الإيرانية سيجعل جميع البنى التحتية في المنطقة أهدافاً، مشيراً إلى أن الأوضاع في مضيق هرمز "لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب"، وأن أي مواجهة جديدة ستكون "أشد وأوسع وأقوى" من المواجهات السابقة.
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