إيران: تصدير النفط إما للجميع أو لا يكون لأحد

الوكيل الإخباري- أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أن بلاده لن تسمح بما وصفه بالتدخل الأمريكي في مضيق هرمز، مشدداً على أن أمن الملاحة في المضيق يخضع لسيادة إيران وسلطنة عُمان، ومعلناً استمرار انتشار القوات الإيرانية لضمان عبور السفن.

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وقال المتحدث إن تصدير النفط عبر مضيق هرمز يجب أن يكون متاحاً للجميع أو لا يكون لأحد، في إشارة إلى أهمية الممر البحري الحيوي الذي يعد أحد أبرز طرق نقل الطاقة في العالم، محذراً من أن أي إجراءات تستهدف حركة صادرات النفط ستقابل برد إيراني.



وأضاف أن إيران حددت المسار الشمالي لمضيق هرمز باعتباره "مساراً آمناً" لعبور السفن، متهماً الولايات المتحدة بدفع السفن إلى استخدام مسارات أخرى، مؤكداً أن طهران لن تتراجع عن ما وصفها بـ"حقوقها المشروعة" في المضيق.