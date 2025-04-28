إيران تصد هجوما سيبرانيا واسع النطاق استهدف بنيتها التحتية

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن أكبري، تصريح قال فيه: "بفضل الله ثم الجهود الحثيثة للفرق الأمنية والفنية في الشركة ووزارة الاتصالات، تمكنا أمس من اكتشاف وتعطيل أحد أكثر الهجمات الإلكترونية تعقيدا واتساعا التي استهدفت البنية التحتية الوطنية".
وأضاف أكبري أن الفرق المختصة اتخذت جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة هذا الهجوم، مؤكداً على جاهزية الأنظمة الأمنية للتصدي لأي محاولات اختراق مستقبلية.
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