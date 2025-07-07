إيران تطالب بتعليق عضوية واشنطن وتل أبيب في منظمة العمل المالي الدولية

وقال هادي خاني، أمين عام المجلس الأعلى لتمويل مكافحة الإرهاب في إيران، في تصريح نشرته وسائل إعلام إيرانية، إنه "بعد الاعتداءات غير المشروعة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، قدمنا طلبًا رسميًا لرئيس مجموعة (FATF) لاتخاذ موقف تجاه هذين العضوين بسبب خرقهما الواضح للمواثيق الدولية".
وأضاف أن رئيس المجموعة الدولية ردّ على الطلب قائلاً إن "الطلب الإيراني سيؤخذ بنظر الاعتبار".
وتأتي هذه الخطوة الإيرانية في وقتٍ يتصاعد فيه التوتر بين طهران وتل أبيب وواشنطن، في ظل تبادل التهديدات والهجمات غير المعلنة، فيما لا تزال إيران نفسها مدرجة على القائمة السوداء لـ(FATF) بسبب قضايا تتعلق بالشفافية وتمويل الإرهاب.
ويُنظر إلى خطوة إيران بمطالبة مجموعة العمل المالي (FATF) باتخاذ موقف ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، على أنها محاولة سياسية لتحويل الطاولة على خصومها الغربيين، واتهامهم باستخدام المعايير الدولية بازدواجية.
وفي الوقت الذي تتعرض فيه طهران لضغوط شديدة من قبل المجموعة بسبب رفضها تطبيق بعض المعايير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحاول اليوم أن توظّف لغة القانون الدولي لتُظهر أن خصومها أنفسهم ينتهكون تلك المبادئ عبر شنّ هجمات عسكرية خارج إطار الشرعية الدولية.
روسيا اليوم
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