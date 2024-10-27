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إيران تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن بعد الضربة الإسرائيلية

مجلس الأمن
مجلس الأمن
الأحد، 27-10-2024 01:03 ص

الوكيل الإخباري-   طالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن للنظر في هذا الانتهاك الخطير ومحاسبة النظام المجرم.

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وأضاف "نحتفظ بحقنا في رد مناسب على عدوان لا يمكن فصله عن إبادة في غزة وسفك دماء في لبنان".


وبين ان "4 من أبطال جيشنا ضحوا بأرواحهم للتصدي لهذا العدوان الطائش والجبان".


ودعا العالم أن يتحد في مواجهة هذا التهديد المشترك للسلام والأمن الدوليين.

 
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