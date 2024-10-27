إيران تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن بعد الضربة الإسرائيلية

وأضاف "نحتفظ بحقنا في رد مناسب على عدوان لا يمكن فصله عن إبادة في غزة وسفك دماء في لبنان".
وبين ان "4 من أبطال جيشنا ضحوا بأرواحهم للتصدي لهذا العدوان الطائش والجبان".
ودعا العالم أن يتحد في مواجهة هذا التهديد المشترك للسلام والأمن الدوليين.
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