 
الأربعاء 2024-12-25 11:20 ص
 

إيران تطلق اسم السنوار على شارع في طهران

الشهيد يحيي السنوار
الشهيد يحيي السنوار
الأربعاء، 25-12-2024 09:22 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت السلطات الإيرانية إطلاق اسم رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الراحل يحيي السنوار على أحد شوارع طهران.اضافة اعلان


وتم التصويت على تغيير اسم شارع بيستون، الواقع بين شارع فتحي شقاقي وساحة الجهاد، ليصبح باسم يحيى السنوار، خلال الجلسة العلنية رقم 290 لمجلس مدينة طهران. 

كما تم خلال الجلسة مناقشة وتحديد أسماء جديدة لبعض شوارع طهران، حيث تم طرح تغيير اسم الطريق السريع "لشكري"، الممتد من ميدان آزادي إلى الطريق السريع المسمى "مهدوي كني" ضمن نطاق المناطق 9 و21، ليصبح باسم حسن نصرالله، وتغيير اسم شارع بيستون ليحمل اسم يحيى السنوار.

وتقرر تأجيل قرار تسمية الطريق السريع باسم نصرالله لمزيد من الدراسة، في حين تمت الموافقة على اقتراح تسمية شارع باسم يحيى السنوار.

روسيا اليوم
 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

عربي ودولي وسائل إعلام: رئيس مجلس النواب الأمريكي قد يخسر منصبه

غرفة تجارة عمان

أخبار محلية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين تجارة عمان والأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية

جنود إسرائيليون يحتمون بعد دوي صفارات الإنذار للتحذير من هجوم صاروخي

عربي ودولي إسرائيل تدرس شن هجوم رابع على اليمن بعد استهدافها بصاروخ حوثي

تعبيرية

طب وصحة احذر.. هذا ما يفعله "الفشار المكرمل" في جسم الأطفال

لحظة سقوط الطائرة

عربي ودولي فيديو مروع.. شاهد لحظة سقوط طائرة مدنية في كازاخستان

الأشغال تنهي العمل بمشروع مجمع دوائر وزارة المالية

أخبار محلية الأشغال تنهي العمل بمشروع مجمع دوائر وزارة المالية

من موقع الانفجار

عربي ودولي انفجار في مركز تجاري جنوبي روسيا

تعبيرية

تكنولوجيا لست مضطرا لسماع الرسائل الصوتية.. ميزة من واتساب ينتظرها الملايين



 




الأكثر مشاهدة