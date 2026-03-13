إيران تطلق دفعة جديدة من الصواريخ نحو إسرائيل

وأورد التلفزيون عن "بدء موجة جديدة من إطلاق الصواريخ نحو الأراضي المحتلة" من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أُطلق من إيران، وذلك في وقت لاحق من اليوم.
وأشارت التقارير إلى أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد دوت فيها صفارات الإنذار في مناطق متعددة، بما في ذلك المطلة في الجليل الأعلى، عقب رصد صواريخ أُطلقت من لبنان.
كما تم رصد صواريخ أخرى في أجواء وسط إسرائيل، حيث تواصل الدفاعات الجوية التصدي لهذه الهجمات.
