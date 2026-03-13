الجمعة 2026-03-13 03:54 م

إيران تطلق دفعة جديدة من الصواريخ نحو إسرائيل

اعتراض إسرائيل صواريخ أُطلقت من إيران
اعتراض إسرائيل صواريخ أُطلقت من إيران
 
الجمعة، 13-03-2026 03:20 م
الوكيل الإخباري-   أطلقت إيران دفعة جديدة من الصواريخ نحو إسرائيل، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الجمعة، في اليوم الرابع عشر للحرب التي بدأت بهجوم أميركي-إسرائيلي على الجمهورية الإسلامية.اضافة اعلان


وأورد التلفزيون عن "بدء موجة جديدة من إطلاق الصواريخ نحو الأراضي المحتلة" من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أُطلق من إيران، وذلك في وقت لاحق من اليوم.

وأشارت التقارير إلى أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد دوت فيها صفارات الإنذار في مناطق متعددة، بما في ذلك المطلة في الجليل الأعلى، عقب رصد صواريخ أُطلقت من لبنان.

كما تم رصد صواريخ أخرى في أجواء وسط إسرائيل، حيث تواصل الدفاعات الجوية التصدي لهذه الهجمات.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مقدسيون يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان على مقربة من الأقصى

فلسطين مقدسيون يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان على مقربة من الأقصى

ارتفاع النفط فوق 100 دولار والأسواق تتراجع وسط تصاعد التوترات

أسواق ومال ارتفاع النفط فوق 100 دولار والأسواق تتراجع وسط تصاعد التوترات

اعتراض إسرائيل صواريخ أُطلقت من إيران

عربي ودولي إيران تطلق دفعة جديدة من الصواريخ نحو إسرائيل

اتفاق بالسماح للشاحنات الاردنية الدخول لسوريا ومشاهد تظهر الاعتداء عليها

خاص بالوكيل اتفاق بالسماح للشاحنات الاردنية الدخول لسوريا ومشاهد تظهر الاعتداء عليها

إيران تتوعد الولايات المتحدة وإسرائيل "بدرس لا يُنسى"

عربي ودولي إيران تتوعد الولايات المتحدة وإسرائيل "بدرس لا يُنسى"

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي وكالة الطاقة الذرية تسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران

بلدية مادبا الكبرى تنفذ حملة صيانة في المقابر والحدائق

أخبار محلية بلدية مادبا الكبرى تنفذ حملة صيانة في المقابر والحدائق

أمانة عمّان

أخبار محلية أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة اعتباراً من مساء اليوم الجمعة



 






الأكثر مشاهدة