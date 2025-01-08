إيران تطلق سراح الصحفية الإيطالية سالا

وجاء في بيان لمكتب ميلوني أن "الطائرة التي تقل الصحفية غادرت طهران قبل دقائق بعد عمل مكثف عبر القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية"، مشيرا إلى أن إطلاق سراح سالا جاء بعد "العمل المكثف من خلال القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية".
وشكرت ميلوني في البيان "كل من ساهم في جعل عودة سيسيليا ممكنة". وأضافت أنها أبلغت والدي سالا شخصيا بإطلاق سراحها.
وكان اعتقال سالا أثناء قيامها بمهمة صحفية في إيران، قد أثار أزمة دبلوماسية بين البلدين، إذ أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الخميس، أنه استدعى السفير الإيراني لدى روما، بهذا الصدد.
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