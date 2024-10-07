إيران تعتزم إطلاق ثلاثة أقمار صناعية للاستشعار عن بعد

وقال: "نخطط لإطلاق ثلاثة أقمار صناعية إيرانية الصنع إلى المدار قبل نهاية السنة التقويمية الحالية التي تنتهي في 20 مارس 2025".
والأقمار الصناعية التي من المقرر إطلاقها إلى الفضاء هي: كوثر وطلوع-3 وظفر-2 ، حيث ستسمح هذه المجموعة بالحصول على البيانات ونقلها لتسهيل اتخاذ القرارات في حالات الكوارث الطبيعية خاصة عندما تتوقف البنى التحتية الأرضية عن العمل.
وكان سالاريه قد أعلن في وقت سابق أن الخبراء الإيرانيين قد ابتكروا كبسولة بيولوجية لإطلاقها إلى الفضاء ستخضع للاختبارات، مصممة لإرسال رواد الفضاء، حيث تعمل إيران على إرسال أول إنسان إلى الفضاء خلال السنوات الخمس المقبلة
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