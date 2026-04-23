الخميس 2026-04-23 11:55 ص

إيران تعدم شخصا أدين بالتجسس لصالح إسرائيل

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية إعدام شخص لإدانته بالتخابر مع الموساد الإسرائيلي والانتماء لمنظمة مجاهدي خلق، وفق ما جاء في بيان أصدرته بهذا الشأن. وقالت السلطة القضائية الإيرانية إن أحكاما بالسجن تت
علم إيران في طهران
 
الخميس، 23-04-2026 09:17 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت السلطة القضائية الإيرانية إعدام شخص لإدانته بالتخابر مع الموساد الإسرائيلي والانتماء لمنظمة مجاهدي خلق، وفق ما جاء في بيان أصدرته بهذا الشأن.اضافة اعلان


وقالت السلطة القضائية الإيرانية إن أحكاما بالسجن تتراوح بين عام واحد وخمسة أعوام صدرت بحق 59 شخصا وصفتهم بـ"عملاء العدو" في محافظة فارس جنوبي البلاد.
 
 


