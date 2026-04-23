إيران تعدم شخصا أدين بالتجسس لصالح إسرائيل

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطة القضائية الإيرانية إعدام شخص لإدانته بالتخابر مع الموساد الإسرائيلي والانتماء لمنظمة مجاهدي خلق، وفق ما جاء في بيان أصدرته بهذا الشأن.





وقالت السلطة القضائية الإيرانية إن أحكاما بالسجن تتراوح بين عام واحد وخمسة أعوام صدرت بحق 59 شخصا وصفتهم بـ"عملاء العدو" في محافظة فارس جنوبي البلاد.





