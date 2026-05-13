إيران تعدم شخصا أدين بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات القضائية الإيرانية اليوم الأربعاء تنفيذ حكم الإعدام شنقا في المواطن الإيراني إحسان أفرشته بعد إدانته بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي.



وقالت مصادر إن إحسان افرشته، تلقى تدريبات في نيبال من قبل الموساد، وكان يبيع المعلومات الحساسة للبلاد إلى إسرائيل، قد ألقي القبض عليه وأدين بتهمة التجسس والتعاون الاستخباراتي لصالح الكيان الصهيوني.

