إيران تُعدم مواطنا بتهمة التخابر مع إسرائيل وأمريكا

09:26 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة فارس بأن السلطات الإيرانية نفذت حكم الإعدام بمواطن إيراني بتهمة التخابر مع إسرائيل والولايات المتحدة، إضافة إلى تصنيع أسلحة ومتفجرات. اضافة اعلان













