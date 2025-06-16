الإثنين 2025-06-16 01:24 م
 

إيران تعلن إسقاط مسيرة تابعة للجيش الأمريكي

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أرشيفية
 
الإثنين، 16-06-2025 12:51 م

الوكيل الإخباري- قالت وكالة أنباء فارس -نقلا عن معاون محافظ إيلام- إن المسيرة التي أسقطت في أجواء المحافظة من نوع "إم كيو- 9" تابعة للجيش الأميركي.

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وكانت أفادت وسائل إعلام بسماع أصوات انفجارات متتالية غربي العاصمة طهران.

 



 
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