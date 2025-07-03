إيران تعلن إعادة فتح مجالها الجوي بعد الحرب

وذكرت وكالة إرنا الرسمية للانباء "أعيد فتح مطاري مهراباد والإمام الخميني في طهران، وكذلك المطارات الواقعة في شمال البلاد وشرقها وغربها وجنوبها، وهي جاهزة لتسيير رحلات".
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