إيران تعلن إعادة فتح مجالها الجوي بعد الحرب

11:13 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت إيران، الخميس، إعادة فتح مجالها الجوي بما في ذلك فوق طهران، بعدما كانت قد أغلقته في 13 حزيران بسبب الحرب مع إسرائيل، وفق ما نقل الإعلام الرسمي. اضافة اعلان





وذكرت وكالة إرنا الرسمية للانباء "أعيد فتح مطاري مهراباد والإمام الخميني في طهران، وكذلك المطارات الواقعة في شمال البلاد وشرقها وغربها وجنوبها، وهي جاهزة لتسيير رحلات".