الخميس 2025-07-03 11:40 م
 

إيران تعلن إعادة فتح مجالها الجوي بعد الحرب

علم إيران مرفوع في طهران
علم إيران مرفوع في طهران
 
الخميس، 03-07-2025 11:13 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت إيران، الخميس، إعادة فتح مجالها الجوي بما في ذلك فوق طهران، بعدما كانت قد أغلقته في 13 حزيران بسبب الحرب مع إسرائيل، وفق ما نقل الإعلام الرسمي.اضافة اعلان


وذكرت وكالة إرنا الرسمية للانباء "أعيد فتح مطاري مهراباد والإمام الخميني في طهران، وكذلك المطارات الواقعة في شمال البلاد وشرقها وغربها وجنوبها، وهي جاهزة لتسيير رحلات".
 
 
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