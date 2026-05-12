إيران تعلن إعدام عضو في "أنصار الفرقان"

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، تم اعتقال عبد الجليل شهبخش خلال عمليات مكافحة الإرهاب في شرق البلاد، لترفع ضده دعوى قضائية، وتحيله النيابة العامة إلى المحكمة الثورية بتهمة التمرد عبر شن هجمات مسلحة على مراكز إنفاذ القانون، والانتماء إلى زمرة "أنصار الفرقان" المتمردة.
وبعد دراسة القضية بدقة في مرحلتي النيابة والمحكمة، ووجود أدلة ووثائق موثوقة مستخرجة من أجهزة الاتصال والتسجيلات الصوتية الخاصة بالمتهم، فضلا عن اعترافاته الصريحة في مراحل التحقيق وإعادة المحاكمة، تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه هذا صباح اليوم الثلاثاء، بعد صدور الحكم النهائي من المحكمة العليا.
