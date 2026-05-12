إيران تعلن إعدام عضو في "أنصار الفرقان"

الثلاثاء، 12-05-2026 12:02 م
الوكيل الإخباري-   أعلن القضاء الايراني تنفيذ حكم الإعدام في عبد الجليل شهبخش عضو زمرة "أنصار الفرقان".اضافة اعلان


وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، تم اعتقال عبد الجليل شهبخش خلال عمليات مكافحة الإرهاب في شرق البلاد، لترفع ضده دعوى قضائية، وتحيله النيابة العامة إلى المحكمة الثورية بتهمة التمرد عبر شن هجمات مسلحة على مراكز إنفاذ القانون، والانتماء إلى زمرة "أنصار الفرقان" المتمردة.

وبعد دراسة القضية بدقة في مرحلتي النيابة والمحكمة، ووجود أدلة ووثائق موثوقة مستخرجة من أجهزة الاتصال والتسجيلات الصوتية الخاصة بالمتهم، فضلا عن اعترافاته الصريحة في مراحل التحقيق وإعادة المحاكمة، تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه هذا صباح اليوم الثلاثاء، بعد صدور الحكم النهائي من المحكمة العليا.
 
 


وأوصت المنظمة باتباع عدد من الإجراءات الوقائية، أبرزها: الحفاظ على نظافة المنازل وأماكن العمل. سدّ الفتحات التي تسمح بدخول القوارض إلى المباني. تخزين الطعام بطرق آمنة. اتباع أساليب تنظيف آمنة في المن

