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إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي بيوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 02-11-2024 10:24 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت إيران أنها ستغلق مجالها الجوي اعتبارا من 4 نوفمبر  وحتى 6 نوفمبر  - مع انطلاق يوم الانتخابات الأمريكية.

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وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الجيش الإيراني أصدر إشعارا بإغلاق المجال الجوي للفترة المذكورة وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.


وأفادت المصادر بأن إيران ستغلق مجالها الجوي، وفقا لمذكرة رسمية من هيئة الطيران المدني، وسيبقى مغلقا حتى 6 نوفمبر.

 
gnews

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