الخميس 2026-06-11 02:59 ص

إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز

إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز
ارشيفية
 
الخميس، 11-06-2026 01:48 ص

الوكيل الإخباري-  أعلن مقر خاتم الأنبياء، وفق ما نقل التلفزيون الإيراني، إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن، بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية، مبرراً القرار بانعدام الأمن في المنطقة.

اضافة اعلان


وأضاف المقر أن أي سفينة تحاول المرور عبر مضيق هرمز ستتعرض للاستهداف، معتبراً أن الادعاءات الأمريكية بشأن استمرار مرور السفن عبر المضيق "غير صحيحة".


وفي السياق، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوجود تقارير تشير إلى استهداف سفن أمريكية قرب مضيق هرمز بصواريخ وطائرات مسيرة أطلقتها القوات المسلحة الإيرانية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي مسؤول إيراني: لن نخضع للابتزازات الأمريكية تحت التهديد

ف

عربي ودولي مسؤول إيراني: لم نتواصل مع ترامب وسنرد عسكريا على الاعتداءات

رجل يمر أمام العلم الوطني الإيراني

عربي ودولي إيران: مسؤول بمحافظة بوشهر ينفي إصابة موقع عسكري

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس

عربي ودولي نائب الرئيس الأميركي: نتنياهو "أخطأ في بعض الأمور"

قرّرت السعودية السماح باستئناف الصادرات اللبنانية إليها، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (واس). وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعطى توجيهات باستئناف الصادرات اللب

عربي ودولي السعودية تسمح باستئناف الصادرات اللبنانية إليها

ل

عربي ودولي ترامب يكشف موعد انتهاء القصف الأمريكي على إيران

ب

عربي ودولي مسؤول أمريكي: استمرار الضربات العسكرية الأمريكية على إيران

https://www.alwakeelnews.com/story/777241

عربي ودولي نيويورك تايمز: تراجع فرص التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني بعد مغادرة وفد قطر لطهران



 
 






الأكثر مشاهدة

 