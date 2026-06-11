إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز

وأضاف المقر أن أي سفينة تحاول المرور عبر مضيق هرمز ستتعرض للاستهداف، معتبراً أن الادعاءات الأمريكية بشأن استمرار مرور السفن عبر المضيق "غير صحيحة".
وفي السياق، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوجود تقارير تشير إلى استهداف سفن أمريكية قرب مضيق هرمز بصواريخ وطائرات مسيرة أطلقتها القوات المسلحة الإيرانية.
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