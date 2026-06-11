إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- أعلن مقر خاتم الأنبياء، وفق ما نقل التلفزيون الإيراني، إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن، بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية، مبرراً القرار بانعدام الأمن في المنطقة.

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