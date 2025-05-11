إيران تعلن اختتام الجولة الرابعة من مباحثات نووية "صعبة" مع واشنطن

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الوكيل الإخباري- أعلنت إيران، الأحد، اختتام الجولة الرابعة من المباحثات النووية مع الولايات المتحدة والتي وصفتها بأنها "صعبة". اضافة اعلان





وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في منشور على منصة "إكس" إن "الجولة الرابعة من المفاوضات الإيرانية الأميركية غير المباشرة انتهت"، مشيرا إلى أنها كانت "صعبة ولكنها مفيدة لفهم مواقف بعضنا بعضا وإيجاد وسائل منطقية وواقعية للتعامل مع الخلافات".



من جانبه وصف مسؤول أميركي رفيع جولة المحادثات الرابعة مع إيران بشأن برنامجها النووي بـ"المشجّعة"، مشيرا إلى أن جولة جديدة ستجري قريبا.



وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية طلب عدم الكشف عن هويته إن المحادثات التي جرت في عُمان برئاسة المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف "كانت مرة أخرى مباشرة وغير مباشرة واستمرت أكثر من 3 ساعات".



وأضاف "تم التوصل إلى اتفاق للمضي قدما بالمحادثات لمواصلة العمل على المسائل الفنية. نتيجة اليوم مشجّعة بالنسبة الينا، ونتطلع إلى اجتماعنا المقبل الذي سيجري في المستقبل القريب".