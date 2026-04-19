إيران تعلن ارتفاع حصيلة الحرب إلى نحو 3500 قتيل

ونقلت وكالة إيسنا عن رئيس المؤسسة أحمد موسوي قوله "تم فتح ملف لـ3468 شهيدا سقطوا خلال النزاع الأخير".
وكانت حصيلة سابقة أعلنتها منظمة الطب الشرعي في 12 نيسان، أفادت بمقتل 3375 شخصا.
أما منظمة "وكالة ناشطي حقوق الإنسان" (هرانا) غير الحكومية، ومقرها في الولايات المتحدة، فأحصت حتى السابع من نيسان، مقتل ما لا يقل عن 3636 شخصا، بينهم 1701 مدني من ضمنهم ما لا يقل عن 254 طفلا، إضافة إلى 1221 عسكريا، و714 آخرين لم يحدد وضعهم.
ويسري بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل وقف لإطلاق النار مدته أسبوعان، دخل حيز التنفيذ ليل 7-8 نيسان في إطار وساطة تقودها باكستان، تشمل مباحثات ترمي إلى وضع حد نهائي للحرب.
-
