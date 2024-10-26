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إيران تعلن استئناف الرحلات الجوية اعتبارا من التاسعة صباحا

العاصمة الإيرانية طهران
العاصمة الإيرانية طهران
السبت، 26-10-2024 08:21 ص

الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية أن الرحلات الجوية ستعود إلى وضعها الطبيعي اعتبارا من الساعة 9 صباحا اليوم.

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وكانت أعلنت هيئة الطيران المدني في إيران، اليوم السبت، تعليق جميع الرحلات الجوية حتى إشعار آخر عقب موجة الضربات الجوية الإسرائيلية على أهداف عسكرية في البلاد.

 

وشهدت طهران دوي انفجارات جديدة في الساعات الأولى من الصباح مع تقارير عن موجة ثانية من الهجمات الإسرائيلية، استهدفت منشآت عسكرية في مناطق شرق العاصمة، منها منشأة قيادة تابعة للحرس الثوري الإيراني. 

 
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