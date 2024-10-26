إيران تعلن استئناف الرحلات الجوية اعتبارا من التاسعة صباحا

الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية أن الرحلات الجوية ستعود إلى وضعها الطبيعي اعتبارا من الساعة 9 صباحا اليوم.

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وكانت أعلنت هيئة الطيران المدني في إيران، اليوم السبت، تعليق جميع الرحلات الجوية حتى إشعار آخر عقب موجة الضربات الجوية الإسرائيلية على أهداف عسكرية في البلاد.

