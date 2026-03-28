إيران تعلن استهداف سفينة أميركية قبالة ميناء صلالة العُماني

12:36 م

الوكيل الإخباري- أعلنت القوات المسلحة الإيرانية السبت أنها استهدفت سفينة لوجستية أميركية قبالة ميناء صلالة العُماني.





وقال المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات المسلحة الإيرانية إبراهيم ذو الفقاري إن قواته "استهدفت سفينة لوجستية تدعم الجيش الأميركي، على مسافة بعيدة من ميناء صلالة في عُمان".



وأتى ذلك بعد إعلان السلطات العمانية تعرّض الميناء لهجوم بطائرتين مسيّرتين أسفر عن إصابة شخص بجروح وأضرار "محدودة".



وأكدت سلطنة عُمان إدانتها لهذه الاستهدافات، مشددة على اتخاذها الإجراءات كافة الكفيلة بالحفاظ على أمن البلاد وسلامة القاطنين بها.



واندلعت حرب إيران في 28 شباط، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعددا من المدن الأخرى، مما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.





