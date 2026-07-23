إيران تعلن استهداف معسكر العديري وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت

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الوكيل الإخباري- أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، استهداف مستودع للتجهيزات العسكرية في معسكر العديري وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت. اضافة اعلان





وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، إنه "تم تدمير مستودع كبير للمعدات العسكرية، ومنظومة باتريوت للدفاع الصاروخي، وحظيرة طائرات مسيّرة أميركية من طراز MQ9 في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت".



وأضاف: "استهدفنا برج اتصالات رداً على الهجمات الأميركية على أبراج الاتصالات في إيران".



كما أكد الحرس الثوري أنه هاجم مواقع انتشار للقوات الأميركية وحظيرتين للمروحيات في معسكر العديري، ما أسفر عن "مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من المروحيات والطائرات المسيّرة".



بدوره، أعلن الجيش الإيراني أيضاً أنه استهدف ثلاث قواعد أميركية في الكويت بالطائرات المسيّرة، رداً على "استمرار الاعتداءات الأميركية على الأراضي الإيرانية".





