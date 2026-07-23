إيران تعلن استهداف معسكر العديري وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت

وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، إنه "تم تدمير مستودع كبير للمعدات العسكرية، ومنظومة باتريوت للدفاع الصاروخي، وحظيرة طائرات مسيّرة أميركية من طراز MQ9 في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت".
وأضاف: "استهدفنا برج اتصالات رداً على الهجمات الأميركية على أبراج الاتصالات في إيران".
كما أكد الحرس الثوري أنه هاجم مواقع انتشار للقوات الأميركية وحظيرتين للمروحيات في معسكر العديري، ما أسفر عن "مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من المروحيات والطائرات المسيّرة".
بدوره، أعلن الجيش الإيراني أيضاً أنه استهدف ثلاث قواعد أميركية في الكويت بالطائرات المسيّرة، رداً على "استمرار الاعتداءات الأميركية على الأراضي الإيرانية".
-
أخبار متعلقة
-
سنتكوم تنفي مزاعم إيران بشأن السيطرة على مضيق هرمز
-
حريق هائل في إسبانيا يلتهم 32 ألف هكتار ويجبر سكان 34 قرية على الرحيل
-
قاليباف: معادلة هذه الحرب واضحة وتتلخص في إما الجميع أو لا أحد
-
عراقجي: أي عدوان على إيران سيُقابل برد قوي وحاسم
-
إيران تعلن سقوط قتلى ومصابين بعد الضربة الأمريكية الأخيرة
-
صحيفة أميركية: ترامب يرى إنفانتينو مناسباً لقيادة الأمم المتحدة
-
50 ألف جندي أميركي في الشرق الأوسط .. ورسالة إلى إيران
-
طهران: لن تدخل أو تغادر أي ناقلة مضيق هرمز دون تنسيق