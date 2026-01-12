إيران تعلن الحداد 3 ايام

الوكيل الإخباري- تنظم مدن إيرانية عدة الاثنين مسيرات وتظاهرات حاشدة بدعوة من الحكومة، للتنديد بما تصفه طهران بـ"جرائم مثيري الشغب والإرهابيين المسلحين"، خلال الاحتجاجات التي اندلعت في ديسمبر.

