إيران تعلن الحداد 3 ايام

وأعلنت الحكومة الإيرانية حدادا وطنيا لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا الاضطرابات، فيما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية بيانا حكوميا أفاد بمقتل 38 من عناصر الأمن في أعمال العنف.
وقال رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني إن مثيري الشغب أحرقوا 25 مسجدا في العاصمة، وألحقوا أضرارا بـ 26 بنكا وثلاثة مراكز طبية، إلى جانب 10 مبان حكومية وعدد من سيارات الإطفاء والحافلات وسيارات الإسعاف، بينما تحمل القيادة الإيرانية كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية تأجيج هذه الاضطرابات وتصف المتورطين بأنهم "إرهابيون".
على الصعيد الدولي، كشف مسؤولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب اطلع على خيارات عسكرية محتملة ضد إيران، من بينها قصف أهداف غير عسكرية في طهران واستهداف قوات الأمن الإيرانية.
