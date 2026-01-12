الإثنين 2026-01-12 09:02 ص

إيران تعلن الحداد 3 ايام

إيران
إيران
 
الإثنين، 12-01-2026 07:53 ص

الوكيل الإخباري-   تنظم مدن إيرانية عدة الاثنين مسيرات وتظاهرات حاشدة بدعوة من الحكومة، للتنديد بما تصفه طهران بـ"جرائم مثيري الشغب والإرهابيين المسلحين"، خلال الاحتجاجات التي اندلعت في ديسمبر.

اضافة اعلان

 

 وستقام في العاصمة مسيرة مركزية في ساحة انقلاب (ساحة الثورة الإسلامية) عند الساعة الثانية ظهرا، بمشاركة مختلف شرائح المجتمع وعائلات القتلى، خصوصا عائلات أفراد الأمن الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة، فيما تشهد سائر المحافظات تجمعات مماثلة بالتوقيت نفسه.

وأعلنت الحكومة الإيرانية حدادا وطنيا لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا الاضطرابات، فيما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية بيانا حكوميا أفاد بمقتل 38 من عناصر الأمن في أعمال العنف.

وقال رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني إن مثيري الشغب أحرقوا 25 مسجدا في العاصمة، وألحقوا أضرارا بـ 26 بنكا وثلاثة مراكز طبية، إلى جانب 10 مبان حكومية وعدد من سيارات الإطفاء والحافلات وسيارات الإسعاف، بينما تحمل القيادة الإيرانية كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية تأجيج هذه الاضطرابات وتصف المتورطين بأنهم "إرهابيون".

على الصعيد الدولي، كشف مسؤولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب اطلع على خيارات عسكرية محتملة ضد إيران، من بينها قصف أهداف غير عسكرية في طهران واستهداف قوات الأمن الإيرانية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة العدل الأمريكية تستدعي رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي

عربي ودولي وزارة العدل الأمريكية تستدعي رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي

رئيس الأمريكي دونالد ترامب وعلم المكسيك

عربي ودولي محادثات أميركية – مكسيكية بعد تهديدات بشن هجمات على عصابات المخدرات

إدارة السير تطلق تحذيراً لجميع السائقين

أخبار محلية إدارة السير تطلق تحذيراً لجميع السائقين

بتوجيهات ملكية .. 51 شاحنة مساعدات أردنية تعبر إلى سوريا دعماً للأسر المتضررة

أخبار محلية بتوجيهات ملكية .. 51 شاحنة مساعدات أردنية تعبر إلى سوريا دعماً للأسر المتضررة

حي الشيخ جراح الصامد" في القدس

فلسطين إسرائيل تناقش اليوم المصادقة على مخططين استيطانيين في القدس

ترامب: دفاعات غرينلاند زلّاجتان تجرّهما الكلاب

عربي ودولي ترامب: دفاعات غرينلاند زلّاجتان تجرّهما الكلاب

جوزيف عون: زمن السلاح انتهى وبقاؤه يثقل كاهل لبنان

عربي ودولي جوزيف عون: زمن السلاح انتهى وبقاؤه يثقل كاهل لبنان

إيران

عربي ودولي إيران تعلن الحداد 3 ايام



 






الأكثر مشاهدة