إيران تعلن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز

08:10 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، عن "السيطرة الكاملة" على مضيق هرمز. اضافة اعلان





وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.



ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.





