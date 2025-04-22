إيران تعلن تأجيل محادثات فنية مع الولايات المتحدة إلى السبت

09:01 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/728400 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أرجئت المحادثات الفنية التي كان من المقرر أن تجريها طهران وواشنطن في سياق المفاوضات بينهما بشأن الملف النووي الإيراني، من الأربعاء إلى السبت، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء. اضافة اعلان





وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي "بناء على اقتراح عُمان وموافقة الوفدين الإيراني والأميركي، أرجئ الاجتماع التشاوري الفني بين البلدين، والذي كان مقررا عقده الأربعاء إلى السبت"، وهو اليوم المقرر أن تُعقد خلاله الجولة الثالثة من المباحثات بوساطة عمانية، والتي يقودها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.



ولم تذكر الوزارة سبب إرجاء المحادثات على المستوى الفني.



ومنذ 12 نيسان/أبريل، أجرت واشنطن وطهران جولتي مباحثات بشأن الملف النووي، أولهما في مسقط والثانية في روما.