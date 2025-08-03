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إيران تعلن تأسيس "مجلس الدفاع الوطني" لتعزيز قدراتها

المرشد الإيراني علي خامنئي
المرشد الإيراني علي خامنئي
 
الأحد، 03-08-2025 09:32 م
الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد صادق على تأسيس "مجلس الدفاع الوطني".اضافة اعلان


وقالت وكالة "إرنا" للأنباء، إنه "وفقاً لتقرير صادر عن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي يوم الأحد، يراجع مجلس الدفاع الخطط الدفاعية ويعزز قدرات القوات المسلحة بشكل مركزي".

وأوضحت أن رئيس الجمهورية هو من يرأس المجلس، ويضم قادة القوات المسلحة، وقياداتها، وبعض الوزارات ذات الصلة.

ونقل موقع "إيران إنترناشيونال" عن تقرير لوكالة "تسنيم" أن هذا المجلس يضم كلاً من رؤساء السلطات الثلاث، وممثلين عن المرشد الإيراني، علي خامنئي، في المجلس الأعلى للأمن القومي، ووزير الاستخبارات، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى قادة من الحرس الثوري والجيش ومقر "خاتم الأنبياء".

وتابعت أن تأسيس هذا المجلس يأتي استناداً إلى المادة 176 من الدستور الإيراني، التي تمنح المجلس الأعلى للأمن القومي صلاحية تشكيل مجالس فرعية، مثل مجلس الدفاع ومجلس أمن البلاد، بما يتناسب مع مهامه.

ويأتي هذا التطور في سياق إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والاستخباراتية في إيران، بعد "حرب الأيام الـ12 يوماً" مع إسرائيل.

كما ذكرت "تسنيم" أن لمجلس الدفاع سابقة تاريخية، حيث تم إنشاؤه خلال الحرب الإيرانية-العراقية، لكن أُعيدت هيكلته لاحقاً ضمن إطار المجلس الأعلى للأمن القومي بعد تعديل الدستور.

واعتبرت الوكالة الإيرانية أن "التهديدات الأمنية الجديدة والمعقّدة، إقليمياً ودولياً، تبرر إعادة إحياء مجلس الدفاع، لما قد يوفّره من مرونة وسرعة في اتخاذ القرار الدفاعي".

سكاي نيوز
 
 
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