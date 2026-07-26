إيران تعلن تحقيق 18 مليار دولار من مبيعات النفط خلال الحرب والهدنة

وأعلنت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أنها باعت "نفطًا بقيمة 11.5 مليار دولار خلال فترة الحرب، وبقيمة 6.5 مليار دولار خلال الهدنة"، التي انهارت في وقت سابق من هذا الشهر.
ولفتت الوزارة إلى أن "هذه العائدات تمثل أكثر من 60% من الإيرادات النفطية المتوقعة في موازنة العام، رغم الأزمة".
وكان رئيس مجلس الشورى الإيراني، وكبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، قد أشار في أواخر حزيران إلى أن إيران لم تتمكن من تصدير أي برميل نفط خلال الحصار الأميركي على موانئها.
وأشعلت الضربات الأميركية-الإسرائيلية على إيران فتيل الحرب في 28 شباط، ما دفع طهران إلى الرد باستهداف حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.
وأوقفت هدنة أُعلنت في نيسان، إلى حد كبير، العمليات القتالية، لكن الضربات استؤنفت مطلع تموز، مع احتدام النزاع بين الولايات المتحدة وإيران للسيطرة على مضيق هرمز الحيوي.
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