الخميس 2026-07-23 09:00 ص

إيران تعلن سقوط قتلى ومصابين بعد الضربة الأمريكية الأخيرة

إيران تعلن سقوط قتلى ومصابين بعد الضربة الأمريكية الأخيرة
إيران تعلن سقوط قتلى ومصابين بعد الضربة الأمريكية الأخيرة
 
الخميس، 23-07-2026 07:53 ص
الوكيل الإخباري-   أدت الضربات الأميركية المكثفة، فجر اليوم الخميس 23 تموز، على إيران إلى سقوط قتلى وجرحى عند منفذ شلامجة، وتدمير سفينتي إنقاذ في هرمزغان.اضافة اعلان


وجاءت هذه الهجمات ضمن الموجة الـ12 على التوالي من الضربات التي تشنها القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) ضد أهداف داخل إيران.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين جراء ضربة صاروخية أميركية استهدفت محيط صالة المسافرين في منفذ شلامجة الحيوي الرابط بين خوزستان والعراق.

وفي محافظة كرمانشاه، تسببت غارة جوية أميركية في وقوع انفجارين عنيفين بمحيط مدينة "إسلام آباد غرب"، ضمن توسيع واشنطن نطاق بنك أهدافها ليشمل غربي البلاد.

ومن جهة أخرى، أعلنت مديرية موانئ وملاحة هرمزغان تعرض سفينتي البحث والإنقاذ البحريتين "ناجي 15" و**"ناجي 16"** لاستهداف مباشر في مياه الخليج، ما أسفر عن إصابات بالغة وأضرار في القدرات البحرية للإغاثة.

وتأتي هذه السلسلة من الضربات بعد تحذيرات شديدة اللهجة أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستهداف البنية التحتية والموانئ الإيرانية، رداً على الهجمات الإيرانية المتكررة التي تستهدف حركة الشحن التجاري في مضيق هرمز ومحيطه.

وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت، اليوم الخميس، أنها أكملت جولة أخرى من الضربات ضد إيران، مشيرة إلى أنها استهدفت مواقع عسكرية إيرانية شملت قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة.
 
 


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