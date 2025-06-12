إيران تعلن عن إجراءات مضادة لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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الوكيل الإخباري- ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، الخميس، أن طهران أعلنت عن إجراءات مضادة لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أعلن أن إيران غير ممتثلة لالتزاماتها بشأن منع الانتشار النووي. اضافة اعلان





وتشمل الإجراءات فتح موقع جديد لتخصيب اليورانيوم وتحديث أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية.



وأعلنت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أنها ستزيد "بشكل كبير" إنتاج اليورانيوم المخصب بعدما خلصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن طهران "لا تمتثل" لالتزاماتها.



وقال الناطق باسم المنظمة، بهروز كمالوندي: "سنستبدل كل هذه الآلات من الجيل الأول بأخرى متطورة من الجيل السادس" في محطة فوردو لتخصيب اليورانيوم جنوب طهران، مضيفاً أن ذلك يعني أن "إنتاجنا من المادة المخصّبة سيزداد بشكل كبير".