إيران تعلن عن تعيينات جديدة في هيئة الأركان والحرس الثوري

تم نسخ الرابط

تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن التلفزيون الإيراني أن المرشد الإيراني علي خامنئي عين اللواء علي شادماني قائدا لمقر خاتم الأنبياء التابع لهيئة الأركان.

اضافة اعلان