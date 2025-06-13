إيران تعلن عن تعيينات جديدة في هيئة الأركان والحرس الثوري

وأضاف أن المرشد الإيراني عين اللواء محمد باكبور قائدا عاما للحرس الثوري، كما عيّن اللواء عبد الرحيم موسوي رئيسا لهيئة الأركان الإيرانية.
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