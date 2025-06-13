الجمعة 2025-06-13 01:03 م
 

إيران تعلن عن تعيينات جديدة في هيئة الأركان والحرس الثوري

علم ايران
إيران
 
الجمعة، 13-06-2025 12:53 م

الوكيل الإخباري-   أعلن التلفزيون الإيراني أن المرشد الإيراني علي خامنئي عين اللواء علي شادماني قائدا لمقر خاتم الأنبياء التابع لهيئة الأركان.

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وأضاف أن المرشد الإيراني عين اللواء محمد باكبور قائدا عاما للحرس الثوري، كما عيّن اللواء عبد الرحيم موسوي رئيسا لهيئة الأركان الإيرانية.

 
gnews

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