إيران تعلن مقتل أحد موظفي سفارتها في دمشق

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان: "مقتل موظف في سفارتنا بدمشق إثر إصابته بجروح في هجوم إرهابيين على سيارته الأحد الماضي"
وأضافت: "نحمل الحكومة الانتقالية بسوريا مسؤولية التعرف على منفذي الهجوم على موظف سفارتنا ومحاكمتهم"، مشيرة إلى أنها "ستتابع ملف مقتل الموظف بجدية عبر القنوات الدبلوماسية والدولية".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران لن تعيد فتح سفارتها في دمشق على الفور، بعدما تعرضت للتخريب أثناء هجوم الفصائل المسلحة الذي أدى إلى إسقاط حكم بشار الأسد.
روسيا اليوم
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