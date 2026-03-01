إيران تعلن مقتل مستشار المرشد وقائد الحرس الثوري

الوكيل الإخباري- أكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية مقتل علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني رئيس مجلس الدفاع، ومحمد باكبور قائد الحرس الثوري في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على البلاد.

