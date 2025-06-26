الخميس 2025-06-26 02:31 ص
 

إيران تعيد فتح مجالها الجوي جزئيا بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل

مدخل صالة المغادرة بمطار طهران الدولي في إيران
مدخل صالة المغادرة بمطار طهران الدولي في إيران
 
الخميس، 26-06-2025 01:40 ص
الوكيل الإخباري-   أعادت ايران الأربعاء، فتح مجالها الجوي فوق شرق البلاد، بحسب ما نقل الإعلام الرسمي، إثر وقف لاطلاق النار مع إسرائيل بعد حرب استمرت 12 يوما.اضافة اعلان


ونقلت وكالة إرنا الرسمية عن المتحدث باسم وزارة النقل مجيد اخوان قوله "أعيد فتح المجال الجوي فوق النصف الشرقي من البلاد أمام الرحلات الدولية التي تعبره، وفقط أمام الرحلات المحلية والدولية التي تقلع أو تصل الى مطارات تقع في شرق إيران".

وأضاف أن مطار مشهد الذي قالت اسرائيل إنها قصفته خلال الحرب، هو بين المطارات التي عاودت عملها.
 
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