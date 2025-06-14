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إيران تغلق مجالها الجوي حتى إشعار آخر

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 14-06-2025 02:12 م
الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية، اليوم السبت، إغلاق المجال الجوي الإيراني أمام حركة الطيران حتى إشعار آخر، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".اضافة اعلان


وأوضحت الوكالة أنه لن تُسيّر أي رحلات جوية من أو إلى المطارات الإيرانية، وذلك حفاظًا على سلامة الركاب، في ظل استمرار التصعيد بين إيران وإسرائيل لليوم الثاني على التوالي، فيما أفادت متحدثة باسم مطار بن غوريون الإسرائيلي بإغلاق المطار حتى إشعار آخر.

بترا
 
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