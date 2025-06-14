إيران تغلق مجالها الجوي حتى إشعار آخر

وأوضحت الوكالة أنه لن تُسيّر أي رحلات جوية من أو إلى المطارات الإيرانية، وذلك حفاظًا على سلامة الركاب، في ظل استمرار التصعيد بين إيران وإسرائيل لليوم الثاني على التوالي، فيما أفادت متحدثة باسم مطار بن غوريون الإسرائيلي بإغلاق المطار حتى إشعار آخر.
بترا
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