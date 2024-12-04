 
الأربعاء 2024-12-04 09:26 م
 

إيران تفكر في إرسال قوات إلى سوريا

علم ايران
علم ايران
الأربعاء، 04-12-2024 08:28 م
الوكيل الإخباري-   نقلت وكالة تسنيم عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران ستفكر في إرسال قوات إلى سوريا إذا طلبت دمشق ذلك.اضافة اعلان


يأتي تصريح عراقجي في ضوء التقدم الذي تحرزه قوات المعارضة السورية المسلحة شمالي البلاد، حيث سيطرت على مدينة حلب وباتت على مشارف مدينة حماة.
 
gnews

أحدث الأخبار

8 طلاب أردنيين فازوا بمنحة السفير الصيني لمتابعة دراستهم في الجامعات الاردنية

أخبار محلية 8 طلاب أردنيين يفوزون بمنحة لمتابعة دراستهم في الجامعات الاردنية

ارشيفية

عربي ودولي أوكرانيا تنفي الاتهامات الروسية بدعمها لقوات المعارضة السورية

سلطة وادي الأردن

أخبار محلية الإنتهاء من إعادة تأهيل حاجز العدسية التحويلي

جانب من الجلسة

أخبار محلية جلسة في إربد حول الأمراض الزراعية الناتجة عن تغير المناخ

جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي مع رئيسي وأعضاء لجنتي الخدمات المسلحة والمخصصات في مجلس الشيوخ

أخبار محلية الملك يلتقي مع رئيسي وأعضاء لجنتي الخدمات المسلحة والمخصصات في مجلس الشيوخ

علم ايران

عربي ودولي إيران تفكر في إرسال قوات إلى سوريا

الامن العام

خاص بالوكيل وفاة مواطن بمشاجرة في اربد

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات



 




الأكثر مشاهدة