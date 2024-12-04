إيران تفكر في إرسال قوات إلى سوريا

08:28 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/712295 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نقلت وكالة تسنيم عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران ستفكر في إرسال قوات إلى سوريا إذا طلبت دمشق ذلك. اضافة اعلان





يأتي تصريح عراقجي في ضوء التقدم الذي تحرزه قوات المعارضة السورية المسلحة شمالي البلاد، حيث سيطرت على مدينة حلب وباتت على مشارف مدينة حماة.