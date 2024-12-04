إيران تفكر في إرسال قوات إلى سوريا

يأتي تصريح عراقجي في ضوء التقدم الذي تحرزه قوات المعارضة السورية المسلحة شمالي البلاد، حيث سيطرت على مدينة حلب وباتت على مشارف مدينة حماة.
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