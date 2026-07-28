إيران تقترح خطة مؤقتة لمضيق هرمز تمنحها سيطرة أكبر على مسارات الملاحة

وأوضح غريب آبادي للتلفزيون الرسمي أن طهران رفضت مقترحا عمانيا بتقسيم مسارات الملاحة بالتساوي بين البلدين، معتبرا أن خطة كهذه لا تعالج مخاوف طهران الأمنية ما دام لم يتحقق استقرار إقليمي طويل الأمد.
وأضاف أن مضيق هرمز سيظل مغلقا إذا رفضت مسقط المقترح الإيراني، مشيرا إلى أن طهران لم تعترف قط بالمسار الجنوبي المحاذي للساحل العماني.
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