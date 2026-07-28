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إيران تقترح خطة مؤقتة لمضيق هرمز تمنحها سيطرة أكبر على مسارات الملاحة

إيران تقترح خطة مؤقتة لمضيق هرمز تمنحها سيطرة أكبر على مسارات الملاحة
ارشيفية
 
الثلاثاء، 28-07-2026 09:35 م
الوكيل الإخباري-   قال كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني الثلاثاء إن طهران اقترحت على سلطنة عمان ترتيبا مؤقتا لمعاودة فتح مضيق هرمز يقضي بمرور حركة الملاحة في أحد الاتجاهين عبر المياه الإيرانية بينما يمر جزء من المسار المعاكس أيضا داخل المياه الإيرانية.اضافة اعلان


وأوضح غريب آبادي للتلفزيون الرسمي أن طهران رفضت مقترحا عمانيا بتقسيم مسارات الملاحة بالتساوي بين البلدين، معتبرا أن خطة كهذه لا تعالج مخاوف طهران الأمنية ما دام لم يتحقق استقرار إقليمي طويل الأمد.

وأضاف أن مضيق هرمز سيظل مغلقا إذا رفضت مسقط المقترح الإيراني، مشيرا إلى أن طهران لم تعترف قط بالمسار الجنوبي المحاذي للساحل العماني.
 
 


gnews

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