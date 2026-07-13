الإثنين 2026-07-13 01:07 م

إيران تقول إنها تواصل المشاورات مع الوسطاء من أجل "تجنّب التصعيد"

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي
 
الإثنين، 13-07-2026 12:47 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت إيران، الاثنين، أنها تواصل مشاوراتها الدبلوماسية مع قطر وباكستان وسلطنة عُمان، الدول الوسيطة في النزاع الدائر حاليا بالشرق الأوسط، بهدف "تجنب التصعيد" مع الولايات المتحدة، على وقع تجدد الضربات المتبادلة بين البلدين المتحاربين.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي "يتمثل دور الوسطاء في مواصلة جهودهم لتجنب تصعيد التوترات"، مضيفا أن بلاده كانت على اتصال "في الأيام الأخيرة" مع قطر وعُمان، وهما دولتان تستهدفهما طهران عسكريا، بالإضافة إلى باكستان.

وكانت إيران حذرت من أنها لن تلتزم بمذكرة التفاهم إذا لم تفِ الولايات المتحدة بتعهّداتها.

وقال بقائي في مؤتمر صحافي في طهران "في كل مرة يُحجم فيها الطرف الآخر عن الوفاء بالتزاماته، نُحجم عن الوفاء بالتزاماتنا... سنواصل العمل بهذه الطريقة".
 
 


gnews

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