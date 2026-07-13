إيران تقول إنها تواصل المشاورات مع الوسطاء من أجل "تجنّب التصعيد"

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي "يتمثل دور الوسطاء في مواصلة جهودهم لتجنب تصعيد التوترات"، مضيفا أن بلاده كانت على اتصال "في الأيام الأخيرة" مع قطر وعُمان، وهما دولتان تستهدفهما طهران عسكريا، بالإضافة إلى باكستان.
وكانت إيران حذرت من أنها لن تلتزم بمذكرة التفاهم إذا لم تفِ الولايات المتحدة بتعهّداتها.
وقال بقائي في مؤتمر صحافي في طهران "في كل مرة يُحجم فيها الطرف الآخر عن الوفاء بالتزاماته، نُحجم عن الوفاء بالتزاماتنا... سنواصل العمل بهذه الطريقة".
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