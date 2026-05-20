إيران تقول إنها سمحت بمرور 26 سفينة عبر مضيق هرمز خلال 24 ساعة

روسيا تطالب بفتح مضيق هرمز أمام حركة النفط والغاز
الوكيل الإخباري-   أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الأربعاء، أنها سمحت لأكثر من 25 سفينة، من بينها نواقل نفط، بعبور مضيق هرمز خلال الساعات الماضية.

وأغلقت إيران إلى حدّ كبير حركة الملاحة عبر هذا المضيق الحيوي منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط.


وفيما تسري هدنة منذ 8 نيسان، تشترط السلطات الإيرانية على السفن العابرة للمضيق الحصول على موافقة من القوات المسلحة الإيرانية.

 
 


