إيران تقول إن الوضع في لبنان هو "الموضوع الرئيسي" في المباحثات مع الولايات المتحدة

وقال المتحدث اسماعيل بقائي "يواصل النظام الصهيوني انتهاك التزامه في لبنان، هذه المسألة ستكون الموضوع الرئيسي في مباحثات اليوم"، بحسب مقطع فيديو وزعته وكالة إرنا.
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