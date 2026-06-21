إيران تقول إن الوضع في لبنان هو "الموضوع الرئيسي" في المباحثات مع الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- أكدت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها أن الوضع في لبنان حيث تدور مواجهة بين إسرائيل وحزب الله، سيكون "الموضوع الرئيسي" للمباحثات مع الولايات المتحدة التي تعقد في سويسرا الأحد، في إطار مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

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