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إيران تقول إن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة "إعلان هزيمة أميركا"

علم ايران
إيران
 
الأربعاء، 24-06-2026 12:03 م

الوكيل الإخباري-   قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، الأربعاء، إنّ مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة لوقف الحرب في الشرق الأوسط هي "إعلان هزيمة أميركا".

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ورأى قاليباف خلال مؤتمر في أذربيجان بثه التلفزيون الإيراني أن "مذكرة التفاهم في إسلام آباد لم تكن نتيجة ضغوط أو إكراه، بل بالأحرى نتيجة مقاومة الأمة الإيرانية الشجاعة وتصميمها".

 
 


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