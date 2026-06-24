إيران تقول إن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة "إعلان هزيمة أميركا"

ورأى قاليباف خلال مؤتمر في أذربيجان بثه التلفزيون الإيراني أن "مذكرة التفاهم في إسلام آباد لم تكن نتيجة ضغوط أو إكراه، بل بالأحرى نتيجة مقاومة الأمة الإيرانية الشجاعة وتصميمها".
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