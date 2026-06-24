إيران تقول إن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة "إعلان هزيمة أميركا"

الوكيل الإخباري- قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، الأربعاء، إنّ مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة لوقف الحرب في الشرق الأوسط هي "إعلان هزيمة أميركا".

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