إيران تكشف أبرز بنود مذكرة التفاهم المقترحة مع الولايات المتحدة

02:30 م

الوكيل الإخباري- قال مسؤول إيراني كبير إن المسودة النهائية لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة تغطي مجموعة من القضايا، مثل برنامج طهران النووي، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإعفاءات أميركية من العقوبات النفطية، على أن تتم مناقشة الاتفاق النهائي خلال الستين يوماً التالية لتوصل الطرفين إلى اتفاق. اضافة اعلان





وقال المسؤول الإيراني إن مسودة مذكرة التفاهم تتضمن ما يلي:



مضيق هرمز:



تعيد إيران فتح مضيق هرمز على الفور أمام جميع السفن التجارية، بينما ترفع الولايات المتحدة حصارها البحري عن الموانئ الإيرانية.



وسيبدأ رفع الحصار الأميركي فور توقيع مذكرة التفاهم، ويكتمل في غضون 30 يوماً.



الجانب المالي:



توافق الولايات المتحدة على عدم فرض عقوبات جديدة على إيران حتى التوصل إلى اتفاق نهائي.



وعقب التوصل إلى اتفاق نهائي، سيتم رفع جميع العقوبات التي تفرضها واشنطن والأمم المتحدة على إيران وفقاً لجدول زمني متفق عليه.



وسترفع الولايات المتحدة العقوبات النفطية عن إيران لفترة محددة، مما يسمح لطهران ببيع النفط وتلقي العوائد.



وتوافق الولايات المتحدة على الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، بما في ذلك عن طريق التحويلات النقدية المباشرة، والتعاون بين دول المنطقة، وخطوط الائتمان المالي.



وستعد واشنطن، بالتنسيق مع حلفائها الإقليميين، خطة لإعادة الإعمار والتنمية في إيران، على أن يتم التفاوض بشأنها والاتفاق عليها مع طهران في غضون 60 يوماً.



الجانب النووي:



توافق إيران على عدم إنتاج أو حيازة أسلحة نووية.



ولحين التوصل إلى اتفاق نهائي، ستحافظ طهران على الوضع الراهن لبرنامجها النووي، إذ ستمتنع عن تخصيب اليورانيوم وتوسيع المنشآت النووية.



وتوافق الولايات المتحدة على السماح لطهران بتخفيف مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران، بموجب اتفاق شامل يتم إبرامه في المستقبل.



وسيتم التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأنشطة تخصيب اليورانيوم، وآليات التعامل مع مخزون البلاد من اليورانيوم عالي التخصيب، في غضون 60 يوماً من توقيع المذكرة، وسيتم تناول هذه القضايا في اتفاق نهائي.



وقال دونالد ترامب، السبت، إن من المقرر توقيع اتفاق مع إيران الأحد، مشيراً إلى أنه سيتم فتح مضيق هرمز مباشرة بعد ذلك.



وكتب ترامب في منشور على منصة Truth Social: "من المقرر توقيع الاتفاق غداً، ومباشرة بعد التوقيع، سيتم فتح مضيق هرمز للجميع".





