إيران تكشف سبب شن غارات على مدن الخليج

09:39 ص

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأربعاء، إن الضربات التي شنتها بلاده بالقرب من المناطق الحضرية في دول الخليج سببها انتقال القوات الأميركية من القواعد العسكرية إلى فنادق داخل المدن.





وأضاف الوزير "أينما تجمعت القوات الأميركية، وأينما كانت هناك منشآت تابعة لها، جرى استهدافها. ومن المحتمل كون بعض هذه الأماكن قريبة من المناطق العمرانية".



وأقر عراقجي بأن دول المنطقة "مستاءة وأن شعوبها تضررت أو تعرضت للإزعاج" جراء الضربات الإيرانية، لكنه أضاف أن المسؤولية تقع بالكامل على الولايات المتحدة لبدئها الحرب في 28 شباط.





