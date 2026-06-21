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إيران تكشف عن البند الأهم في مذكرة التفاهم مع أمريكا

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أرشيفية
 
الأحد، 21-06-2026 12:17 ص

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن البند الأول هو الأهم في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.

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وأضاف بقائي أن الطرف المقابل ملزم بإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار في لبنان.

 
 


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