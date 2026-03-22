إيران تكشف عن موقفها من إغلاق مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- أعلنت إيران، الأحد، استعدادها للتعاون مع المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة بهدف تعزيز السلامة البحرية وحماية البحّارة في منطقة الخليج، وذلك وفق ما نقلته وكالة مهر شبه الرسمية.

اضافة اعلان



وقال المندوب الإيراني لدى المنظمة، علي موسوي، إن مضيق هرمز لا يزال مفتوحًا أمام حركة الملاحة الدولية، باستثناء السفن المرتبطة بما وصفه بـ "أعداء إيران".



وأضاف أن عبور هذا الممر المائي الحيوي ممكن عبر التنسيق مع طهران بشأن الترتيبات الأمنية وإجراءات السلامة.



وأكد موسوي أن الدبلوماسية تظل الخيار الأول لبلاده، مشددًا في الوقت نفسه على أن وقف ما وصفه بـ "الاعتداءات" بشكل كامل، إلى جانب بناء الثقة المتبادلة، يعدان أمرين أساسيين لتهدئة الأوضاع.



وأشار إلى أن الهجمات التي تنسبها إيران إلى الولايات المتحدة وإسرائيل تُعد السبب الرئيسي في التوترات الحالية في مضيق هرمز.



واندلعت حرب إيران في 28 شباط، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق ضمن عمليتي "الغضب الملحمي" و"زئير الأسد"، استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعدد من المدن الأخرى، ما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.



في المقابل، ردّت إيران بعملية "الوعد الصادق 4"، عبر إطلاق مئات الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل ودول في المنطقة، مع إغلاق مضيق هرمز، مما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة.