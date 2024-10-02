إيران تكشف نوع الصواريخ التي سقط شظايا بعضها بالأردن

الوكيل الإخباري- كشف الحرس الثوري الإيراني نوع الصواريخ التي استخدمتها قواته ليلة أمس في الضربة التي وجهتها لإسرائيل، وسقطت بعض شظاياها في عدد من محافظات ومناطق المملكة.

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ولفت الحرس الثوري الإيراني إلى أنه استخدم صواريخ "فاتح" الفرط صوتية لأول مرة.

كما اضاف أن 90 بالمئة من صواريخه هذه أصابت أهدافها في إسرائيل بنجاح.

فما هي صواريخ فاتح؟

يعتبر فاتح أول صاروخ باليستي إيراني فرط صوتي تفوق سرعته سرعة الصوت. فهو قادر على الطيران بسرعة تفوق سرعة الصوت بـ 15 مرة.



كما يُعتقد أنه قادر على حمل رؤوس حربية نووية أو كيميائية أو تقليدية، ما يزيد من قدرته التدميرية.

ويُعَد هذا الصاروخ الذي كشفت عنه طهران رسميا في السادس من يونيو 2023، موجهاً بدقة على مرحلتين، ويعمل بالوقود الصلب.

كما يمكنه المناورة داخل وخارج الغلاف الجوي، ويبلغ مداه 1400 كيلومتر.



هذا ويعتبر هذا النوع من الصواريخ من أحدث الأسلحة والمعدات التي تنتجها وتستخدمها دول مثل أميركا والصين وروسيا أيضا.



أما سرعته فتتراوح بين 13 إلى 15 ماخ، وتفوق 5 مرات سرعة الصوت، لذا يصعب عادة مواجهته، لسرعته هذه ولإمكانية مناورته وحركته في مختلف الاتجاهات والارتفاعات. ما يجعله قادرا على التخفي عن أنظمة الرادار.

كما زعمت إيران أنه "قادر على تجاوز أنظمة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية الأكثر تقدماً للولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك القبة الحديدية الإسرائيلية".



"لم يكن فعالاً"

لكن وزارة الدفاع الأميركية أكدت أن سفنها الحربية أطلقت نحو 12 صاروخا اعتراضيا على صواريخ إيران. كذلك أعلنت تل أبيب أنها اعترضت بنجاح معظم تلك الصواريخ.



بدورها أعلنت بريطانيا أمس أن قواتها لعبت دورا "في محاولات منع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط" دون الخوض في تفاصيل.

في حين قلل الرئيس الأميركي جو بايدن من آثار الهجوم الإيراني، قائلا إنه لم يكن فعالاً، وجدد التعبير عن دعمه الكامل لإسرائيل.



أمام هذا المشهد، يبقى الأكيد أن المنطقة ستشهد تصعيدا جديدا وسط مخاوف من توسع الحرب، لاسيما بعدما جزمت إسرائيل أن ردها سيكون مؤلما.



فيما امتنعت واشنطن هذه المرة، عن الدعوة لضبط النفس، ما يشرع أبواب الرد الإسرائيلي دون ضوابط ربما، بحسب ما رأى عدد من المراقبين.

العربية نت



