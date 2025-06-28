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إيران تلمّح إلى إمكانية نقل اليورانيوم المخصب إلى دولة أخرى

تشدد إيران على أنها لن تتنازل عن حقها في إنتاج اليورانيوم
تشدد إيران على أنها لن تتنازل عن حقها في إنتاج اليورانيوم
 
السبت، 28-06-2025 10:34 م
الوكيل الإخباري- قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، السبت، إن إيران قد تنقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى دولة أخرى في حال التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.اضافة اعلان


وحسب موقع المونيتور، أوضح إيرواني أن نقل اليورانيوم المخصب بنسبة 20% و60% لا يُعد خطاً أحمر بالنسبة لطهران، مضيفاً أن البديل لذلك هو أن يبقى هذا المخزون داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومع ذلك، شدد إيرواني على أن إيران لن تتنازل عن حقها في إنتاج اليورانيوم محلياً، وهو شرط ترفضه الولايات المتحدة بشدة.

كما استبعد أي قيود على برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وأكد أن أي اتفاق جديد سيعتمد، إلى جانب شروط أخرى، على رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده.

سكاي نيوز
 
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