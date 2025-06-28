إيران تلمّح إلى إمكانية نقل اليورانيوم المخصب إلى دولة أخرى

وحسب موقع المونيتور، أوضح إيرواني أن نقل اليورانيوم المخصب بنسبة 20% و60% لا يُعد خطاً أحمر بالنسبة لطهران، مضيفاً أن البديل لذلك هو أن يبقى هذا المخزون داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ومع ذلك، شدد إيرواني على أن إيران لن تتنازل عن حقها في إنتاج اليورانيوم محلياً، وهو شرط ترفضه الولايات المتحدة بشدة.
كما استبعد أي قيود على برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وأكد أن أي اتفاق جديد سيعتمد، إلى جانب شروط أخرى، على رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
المجلس الإسلامي السوري يحل نفسه استجابة لطلب الدولة
-
وزير الداخلية الألماني يقوم بزيارة مفاجئة لإسرائيل
-
مصر.. النيابة تكشف أسباب حادث المنوفية المأساوي
-
بعد محاولة اغتياله .. علي شمخاني يرد على إسرائيل
-
شهيدان في غارتين إسرائيليتين على جنوبي لبنان
-
500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية في حادث أشمون
-
بالفيديو .. مصر تودع "شهيدات لقمة العيش" في مشهد مهيب
-
تحطم طائرة قرب موسكو ومصرع 4 أشخاص .. التفاصيل