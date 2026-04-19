الأحد 2026-04-19 03:14 م

إيران تمنع ناقلتين من عبور مضيق هرمز

مضيق هرمز
 
الأحد، 19-04-2026 02:27 م
الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة تسنيم للأنباء بأن القوات المسلحة الإيرانية أعادت ناقلتين حاولتا عبور مضيق هرمز الأحد، بعد توجيه تحذيرات، مشيرة إلى أن ذلك جاء نتيجة للحصار البحري الأميركي المستمر على إيران.


وأُجبرت السفينتان، اللتان ترفعان علمي بوتسوانا وأنغولا، على العودة بعد ما وصفه التقرير بأنه "عبور غير مصرح به" عبر الممر المائي الاستراتيجي.

وأعلنت إيران السبت، استعادة "السيطرة الصارمة" على مضيق هرمز ردا على استمرار الحصار الأميركي، متراجعة بذلك عن قرارها في اليوم السابق بإعادة فتح هذا الممر البحري الحيوي لتجارة المحروقات العالمية.

وقالت غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية، إن إيران وافقت بحسن نية على السماح لعدد محدود من ناقلات النفط والسفن التجارية بالمرور عبر مضيق هرمز"، لكن "مع الأسف، يواصل الأميركيون ممارسة القرصنة تحت ما يسمى بالحصار".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي خلال استقباله في مكتبه بالقيادة العامة، وفداً عسكرياً عراقياً

أخبار محلية الأردن والعراق يبحثان رفع التنسيق العسكري ومكافحة الإرهاب والمخدرات

مديرية الأمن العام تطلق الدورة الثانية من "الشرطي الصغير" في عدد من مدارس المملكة

أخبار محلية مديرية الأمن العام تطلق الدورة الثانية من "الشرطي الصغير" في عدد من مدارس المملكة

إيران ستستأنف الرحلات الدولية من مطار مشهد الاثنين

عربي ودولي إيران ستستأنف الرحلات الدولية من مطار مشهد الاثنين

سامسونج تنال شهادات جديدة من TÜV Rheinland عن منتجاتها لعام 2026 من شاشات Micro RGB وOLED وMini LED وأجهزة الصوت ومنتجات أخرى

أخبار الشركات سامسونج تنال شهادات جديدة من TÜV Rheinland عن منتجاتها لعام 2026 من شاشات Micro RGB وOLED وMini LED وأجهزة الصوت ومنتجات أخرى

علم سوريا

عربي ودولي سوريا تتهم حزب الله بالوقوف خلف مخطط لإطلاق صواريخ "خارج الحدود"

إيران تمنع ناقلتين من عبور مضيق هرمز

عربي ودولي إيران تمنع ناقلتين من عبور مضيق هرمز

قائد بالحرس الثوري: إيران تعيد تزويد منصات الإطلاق بالصواريخ

عربي ودولي قائد بالحرس الثوري: إيران تعيد تزويد منصات الإطلاق بالصواريخ

ما علاقة الألبان والأجبان بزيادة الوزن؟ معلومات تشرح

طب وصحة ما علاقة الألبان والأجبان بزيادة الوزن؟



 
 






الأكثر مشاهدة

 