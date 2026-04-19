إيران تمنع ناقلتين من عبور مضيق هرمز

02:27 م

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة تسنيم للأنباء بأن القوات المسلحة الإيرانية أعادت ناقلتين حاولتا عبور مضيق هرمز الأحد، بعد توجيه تحذيرات، مشيرة إلى أن ذلك جاء نتيجة للحصار البحري الأميركي المستمر على إيران.





وأُجبرت السفينتان، اللتان ترفعان علمي بوتسوانا وأنغولا، على العودة بعد ما وصفه التقرير بأنه "عبور غير مصرح به" عبر الممر المائي الاستراتيجي.



وأعلنت إيران السبت، استعادة "السيطرة الصارمة" على مضيق هرمز ردا على استمرار الحصار الأميركي، متراجعة بذلك عن قرارها في اليوم السابق بإعادة فتح هذا الممر البحري الحيوي لتجارة المحروقات العالمية.



وقالت غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية، إن إيران وافقت بحسن نية على السماح لعدد محدود من ناقلات النفط والسفن التجارية بالمرور عبر مضيق هرمز"، لكن "مع الأسف، يواصل الأميركيون ممارسة القرصنة تحت ما يسمى بالحصار".





