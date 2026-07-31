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إيران تمنع ناقلتين من عبور مضيق هرمز

إيران تقترح خطة مؤقتة لمضيق هرمز تمنحها سيطرة أكبر على مسارات الملاحة
مضيق هرمز
 
الجمعة، 31-07-2026 01:22 م

الوكيل الإخباري-  أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، أنه استهدف ناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز بـ"مؤازرة جوية" من الجيش الأميركي.

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وذكر الحرس الثوري في بيان أنه تم استهداف "ناقلتي النفط المخالفتين وإيقافهما، في حين غيّرت أربع ناقلات نفط أخرى مسارها بسرعة" وعادت أدراجها، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

 
 


gnews

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