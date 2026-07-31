إيران تمنع ناقلتين من عبور مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، أنه استهدف ناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز بـ"مؤازرة جوية" من الجيش الأميركي.

اضافة اعلان