إيران تمنع ناقلتين من عبور مضيق هرمز

وذكر الحرس الثوري في بيان أنه تم استهداف "ناقلتي النفط المخالفتين وإيقافهما، في حين غيّرت أربع ناقلات نفط أخرى مسارها بسرعة" وعادت أدراجها، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
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