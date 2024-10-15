 
الثلاثاء 2024-10-15 10:40 ص
 
 

إيران تندد بعقوبات الاتحاد الأوروبي عليها وتنفي تزويد روسيا بصواريخ باليستية

مسيرات إيرانية
مسيرات إيرانية
الثلاثاء، 15-10-2024 09:41 ص
الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في منشور على موقع إكس، اليوم الثلاثاء، بعد يوم من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران، إن طهران تندّد بالعقوبات الجديدة التي فرضها التكتل عليها، وتنفي تزويد روسيا بالصواريخ الباليستية.اضافة اعلان


والإثنين، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قرّر بدوره فرض عقوبات على إيران، المتهمة بتسليم صواريخ بالستية لروسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.

وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ، إنهم قرروا فرض عقوبات على 14 كياناً وفرداً في إيران، بينهم شركة الخطوط الجوية الإيرانية “إيران إير”، لقيامهم بتسليم، أو تسهيل، تسليم صواريخ بالستية إلى موسكو، كما ذكرت الدول الـ27 في بيان.

وكالات
 
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