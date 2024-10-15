إيران تندد بعقوبات الاتحاد الأوروبي عليها وتنفي تزويد روسيا بصواريخ باليستية

والإثنين، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قرّر بدوره فرض عقوبات على إيران، المتهمة بتسليم صواريخ بالستية لروسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.
وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ، إنهم قرروا فرض عقوبات على 14 كياناً وفرداً في إيران، بينهم شركة الخطوط الجوية الإيرانية “إيران إير”، لقيامهم بتسليم، أو تسهيل، تسليم صواريخ بالستية إلى موسكو، كما ذكرت الدول الـ27 في بيان.
وكالات
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