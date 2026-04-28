الثلاثاء 2026-04-28 08:12 ص

إيران تنشر العدد النهائي لضحايا قصف مدرسة ميناب

الثلاثاء، 28-04-2026 06:49 ص
الوكيل الإخباري-   نشرت إيران تفاصيل حصيلة قتلى الهجوم الأمريكي الدامي الذي استهدف مدرسة إيرانية في اليوم الأول من الحرب التي اندلعت في 28 فبراير/شباط الماضي.اضافة اعلان


وأفاد التلفزيون العام ووسائل إعلام بمقتل 73 صبيا و47 فتاة في الضربة التي استهدفت مدرسة ابتدائية إيرانية في ميناب.

وذكر التلفزيون العام -في منشور على تلغرام- أن 26 مدّرسا وسبعة من الأهالي وسائق حافلة مدرسية وصيدليا في العيادة المجاورة للمدرسة لقوا حتفهم أيضا.

وبالتالي، خفضت حصيلة القتلى إلى 155 بدلا من أكثر من عدد 175 الذي تم الإبلاغ عنه سابقا.
 
 


عراقجي يشيد بمتانة الشراكة الإستراتيجية بين إيران وروسيا

عربي ودولي عراقجي يشيد بمتانة الشراكة الإستراتيجية بين إيران وروسيا

بعد مسيرة امتدت لـ25 عاماً... وفاة فنان عربيّ بشكلٍ مفاجىء

فن ومشاهير وفاة فنان عربي شهير بشكلٍ مفاجىء - صورة

الفنان سيلاوي

فن ومشاهير السيلاوي يعلن انفصاله عن زوجته ويكشف السبب!

الفنان هاني شاكر

فن ومشاهير زوجة الفنان هاني شاكر تحسم الجدل بشأن وفاته!

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

عربي ودولي مصدر أمريكي: قبول ترامب المقترح الإيراني غير مرجَّح

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي شركات طيران تطالب إدارة ترامب بتعويضات



 
 






