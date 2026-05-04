الإثنين 2026-05-04 01:09 م

إيران تنفذ حكم الإعدام بحق 3 من عملاء "الموساد"

الإثنين، 04-05-2026 11:06 ص
الوكيل الإخباري- أعلن القضاء الإيراني عن تنفيذ حكم الإعدام فجر اليوم الاثنين بحق 3 من عملاء "الموساد" الذين كان لهم دور واسع النطاق في مدينة مشهد في الاضطرابات التي شهدتها البلاد قبل عدة أشهر.اضافة اعلان


وقالت هيئة القضاء الإيراني في بيان: "إعدام 3 عناصر رئيسية بتهمة المشاركة في محاولة الانقلاب الصهيوني أيام 8 و9 يناير.. بينهم من قاد 300 بلطجي مسلح بالسيوف".

واعتبرت أن "أفعال المتهمين مثال على عمل عسكري قادر على القتل وتدمير الأماكن والممتلكات العامة والخاصة، وبث الرعب في نفوس العامة، وكان قصدهم وهدفهم القيام بعمل عسكري لصالح أمريكا والكيان الصهيوني".
 
 


